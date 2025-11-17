என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 17 நவம்பர் 2025: ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 17 நவம்பர் 2025: ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம்

      17 Nov 2025 7:00 AM IST (Updated: 17 Nov 2025 7:01 AM IST)
      • சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
      • திருச்சேறை ஸ்ரீசாரதர் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-1 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : துவாதசி காலை 6.53 மணி வரை பிறகு திரயோதசி

      நட்சத்திரம் : சித்திரை (முழுவதும்)

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      பிரதோஷம், ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணியும் விழா

      இன்று பிரதோஷம். சபரிமலை ஸ்ரீ ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணியும் விழா. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் கோவில்களில் 1008 சங்காபிஷேகம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலையில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீ கற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட் நகர் ஸ்ரீ அராளகேசி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில்களில் மாலையில் சுவாமி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். பத்ராசலம் ஸ்ரீராமபிரான் புறப்பாடு. திருச்சேறை ஸ்ரீசாரதர் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-உயர்வு

      ரிஷபம்-தனம்

      மிதுனம்-அன்பு

      கடகம்-அமைதி

      சிம்மம்-பணிவு

      கன்னி-நட்பு

      துலாம்- நன்மை

      விருச்சிகம்-புகழ்

      தனுசு- சுகம்

      மகரம்-ஆதரவு

      கும்பம்-நிறைவு

      மீனம்-செலவு

