Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 17 ஜனவரி 2026: மதுரை செல்லத்தம்மன் விருட்சப சேவை
- திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் காலை கருட வாகனத்திலும், இரவு அனுமன் வாகனத்திலும் பவனி.
- கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு தை-3 (சனிக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : இன்று முழுவதும் சதுர்த்தசி
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 9.40 வரை மூலம் பின்பு பூராடம்.
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : 9.00 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
எமகண்டம் : 1.30 மணி முதல் 3.00 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 10.30 மணி முதல் 11.30 மணி வரை, மாலை 4.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரை
கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-நோய்
ரிஷபம்-சாந்தம்
மிதுனம்-ஆதரவு
கடகம்-பெருமை
சிம்மம்-சினம்
கன்னி-நிறைவு
துலாம்- ஈகை
விருச்சிகம்-அன்பு
தனுசு- முயற்சி
மகரம்-தனம்
கும்பம்-இன்பம்
மீனம்-உறுதி