      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 16 நவம்பர் 2025: வைஷ்ணவ ஏகாதசி
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 16 நவம்பர் 2025: வைஷ்ணவ ஏகாதசி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Nov 2025 7:00 AM IST (Updated: 16 Nov 2025 7:00 AM IST)
      • சூரியனார் கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சனம்.
      • கானாடுகாத்தான் ஸ்ரீ சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-30 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : துவாதசி (முழுவதும்)

      நட்சத்திரம் : அஸ்தம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.49 மணி வரை பிறகு திரயோதசி

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      சுபமுகூர்த்த தினம், வைஷ்ணவ ஏகாதசி, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம்

      இன்று வைஷ்ணவ ஏகாதசி. சுபமுகூர்த்த தினம். சூரியனார் கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சனம். திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாதருக்கு காலையில் திருத்தேர் சேவை. மாயவரம் ஸ்ரீ கவுரிமாயூரநாதர் கடைமுக தீர்த்தவாரி. ஸ்ரீநடராசர் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயருக்கு திருமஞ்சனம். திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி.

      வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம். காஞ்சிஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம். குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் பவனி. திருப்போரூர் ஸ்ரீ ஆண்டவருக்கு அபிஷேகம். கானாடுகாத்தான் ஸ்ரீ சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-முயற்சி

      ரிஷபம்-இன்பம்

      மிதுனம்-செலவு

      கடகம்-ஈகை

      சிம்மம்-உவகை

      கன்னி-வரவு

      துலாம்- செலவு

      விருச்சிகம்-சாந்தம்

      தனுசு- அன்பு

      மகரம்-சுகம்

      கும்பம்-சுபம்

      மீனம்-மகிழ்ச்சி

