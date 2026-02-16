என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 16 பிப்ரவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 16 பிப்ரவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

      16 Feb 2026 7:15 AM IST (Updated: 16 Feb 2026 7:16 AM IST)
      • திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
      • நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-4 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சதுர்த்தசி இரவு 6.26 மணி வரை பிறகு அமாவாசை

      நட்சத்திரம் : திருவோணம் இரவு 9.41 மணி வரை பிறகு அவிட்டம்

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம், வழிபாடு

      திருவோண விரதம். சுபமுகூர்த்த தினம். போதாயன அமாவாசை, ராமநாதபுரம் செட்டித் தெரு ஸ்ரீ முத்தாலம்மன் பவனி. நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயா சனப் பெருமாள் காலை அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதர் காலை பால் அபிஷேகம். திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-செலவு

      ரிஷபம்-மகிழ்ச்சி

      மிதுனம்-ஈகை

      கடகம்-நலம்

      சிம்மம்-ஆதரவு

      கன்னி-உயர்வு

      துலாம்- ஆக்கம்

      விருச்சிகம்-தாமதம்

      தனுசு- ஆதாயம்

      மகரம்-வரவு

      கும்பம்-மேன்மை

      மீனம்-முயற்சி

