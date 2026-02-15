என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 15 பிப்ரவரி 2026: மகா சிவராத்திரி
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 15 பிப்ரவரி 2026: மகா சிவராத்திரி

      15 Feb 2026

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-3 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : திரயோதசி மாலை 5.50 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தசி

      நட்சத்திரம் : உத்திராடம் இரவு 8.36 மணி வரை பிறகு திருவோணம்

      யோகம் : அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      மகா சிவராத்திரி, காஞ்சீபுரம் ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன் கோவிலில் அபிஷேகம்

      இன்று மகா சிவராத்திரி. சுபமுகூர்த்த தினம். திருவண்ணாமலை அரிபிரம்மாதியர் அடிமுடிதேடியருளிய லீலை. ராமேசுவரம் ஸ்ரீ சுவாமி ஸ்ரீ அம்பாள் மின் விளக்கு அலங்கார வெள்ளி ரதத்தில் பவனி. மூங்கிலனை ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் பெருந்திருவிழா சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சனம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்த சாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்ச நேயருக்கு திருமஞ்சனம். சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெரு மாள் புறப்பாடு. ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்கா ரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷே கம். காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரி யம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-மாற்றம்

      ரிஷபம்-நலம்

      மிதுனம்-சுகம்

      கடகம்-அமைதி

      சிம்மம்-ஆர்வம்

      கன்னி-முயற்சி

      துலாம்- தனம்

      விருச்சிகம்-தாமதம்

      தனுசு- ஆக்கம்

      மகரம்-இன்பம்

      கும்பம்-வெகுமதி

      மீனம்-உழைப்பு

