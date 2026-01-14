என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 14 ஜனவரி 2026: போகிப் பண்டிகை, சபரிமலையில் மகர ஜோதி
- மதுரை ஸ்ரீ செல்லத்தம்மன் யானை வாகனத்தில் திருவீதி உலா.
- ஸ்ரீவைகுண்டபம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் அபிஷேகம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-30 (புதன்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : ஏகாதசி இரவு 7.43 மணி வரை பிறகு துவாதசி
நட்சத்திரம் : அனுஷம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.55 மணி வரை பிறகு கேட்டை
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
இன்று போகி பண்டிகை, சர்வ ஏகாதசி, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை
இன்று சர்வ ஏகாதசி. போகிப் பண்டிகை. சபரிமலையில் மகர ஜோதி தரிசனம். மதுரை ஸ்ரீ செல்லத்தம்மன் யானை வாகனத்தில் திருவீதி உலா. மதுரை ஸ்ரீ கூடலழகர் பெருமாள், திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவில்களில் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் புறப்பாடு. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல், திருவல்லிக்கேணி, ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருநெல்வேலி சமீபம் 4-ம் நவதி ருப்பதி திருப்புளியங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர் ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் திருமஞ்சன சேவை.
மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு, விருதுநகர் ஸ்ரீ விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் ஸ்ரீ திருமறைக்காடர் ஆகிய கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு. கரூரில் அமராவதி நதி வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் அபய பிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவகோட்டை ஸ்ரீ அரங்கநாதர், ஸ்ரீவைகுண்டபம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-லாபம்
ரிஷபம்-அன்பு
மிதுனம்-நிம்மதி
கடகம்-பக்தி
சிம்மம்-ஆதாயம்
கன்னி-தனம்
துலாம்- விவேகம்
விருச்சிகம்-ஆதரவு
தனுசு- பணிவு
மகரம்-தெளிவு
கும்பம்-நன்மை
மீனம்-பயணம்