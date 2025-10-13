என் மலர்tooltip icon
      வழிபாடு

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 13 அக்டோபர் 2025: திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Oct 2025 8:05 AM IST
      • சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் புஷ்ப பாவாடை தரிசனம்.
      • திருவெம்பல் ஸ்ரீசிவபெருமான் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு புரட்டாசி-27 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சப்தமி மாலை 6.18 மணி வரை பிறகு அஷ்டமி.

      நட்சத்திரம் : திருவாதிரை மாலை 6.39 மணி வரை பிறகு புனர்பூசம்.

      யோகம் : சித்த, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்

      சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் புஷ்ப பாவாடை தரிசனம். திருப்பதி ஸ்ரீஏழுமலையப்பன் புறப்பாடு கண்டருளல். திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். திருவெம்பல் ஸ்ரீசிவபெருமான் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னதியில் ஸ்ரீகருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருநெல்வேலி ஸ்ரீநெல்லையப்பர் கொலுதர்பார் காட்சி.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீபிருகத்சுந்தரகுசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீமகாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீகற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீதிரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீமருந்தீஸ்வரர் கோவில்களில் காலை சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. நத்தம் வரகுணவல்லித்தாயார் சமேத ஸ்ரீவிஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலை அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருச்சேறை ஸ்ரீசாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீசெண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீபூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-மேன்மை

      ரிஷபம்-போட்டி

      மிதுனம்-புகழ்

      கடகம்-ஊக்கம்

      சிம்மம்-விருத்தி

      கன்னி-ஆதரவு

      துலாம்- ஆர்வம்

      விருச்சிகம்-ஆசை

      தனுசு- நன்மை

      மகரம்-நற்சிந்தனை

      கும்பம்-வரவு

      மீனம்-ஆக்கம்

