      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 13 நவம்பர் 2025: நெல்லை ஸ்ரீ காந்திமதியம்மன் ரதோற்சவம்

      13 Nov 2025 7:00 AM IST
      • சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
      • ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-27 (வியாழக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : நவமி மறுநாள் விடியற்காலை 4.38 மணி வரை பிறகு தசமி

      நட்சத்திரம் : மகம் நள்ளிரவு 1.06 மணி வரை பிறகு பூரம்

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை

      சூலம் : தெற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி கோவிலில் ராமர் மூலவருக்கு திருமஞ்சனம், சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் வைரவேல் தரிசனம்

      சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாதர் யானை வாகனத்தில் வீதி உலா. நெல்லை ஸ்ரீ காந்திமதியம்மன் ரதோற்சவம். மாயவரம் ஸ்ரீ கவுரிமாயூரநாதர் காலை யானை, யாளி வாகனங்களில் பஞ்ச மூர்த்திகள் புறப்பாடு. இரவு ஸ்ரீ அபயாம்பிகை ஸ்ரீ மாயூரநாத சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திரரத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம். ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவான் கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்0திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சன சேவை. குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு, திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமர் மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-சிந்தனை

      ரிஷபம்-வெற்றி

      மிதுனம்-பரிசு

      கடகம்-நட்பு

      சிம்மம்-பெருமை

      கன்னி-நற்செயல்

      துலாம்- இன்பம்

      விருச்சிகம்-உழைப்பு

      தனுசு- உண்மை

      மகரம்-நன்மை

      கும்பம்-பயணம்

      மீனம்-திருப்பம்

