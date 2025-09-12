என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 12 செப்டம்பர் 2025: மகாபரணி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Sept 2025 7:00 AM IST (Updated: 12 Sept 2025 7:00 AM IST)
      • சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.
      • வீரவநல்லூர் ஸ்ரீமரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-27 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : பஞ்சமி பிற்பகல் 2.01 மணி வரை பிறகு சஷ்டி

      நட்சத்திரம் : பரணி மாலை 4.30 மணி வரை பிறகு கார்த்திகை

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப் பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை

      இன்று மகாபரணி, கார்த்திகை விரதம் (இன்று பித்ரு கடன் இயற்றுதல் நன்று). சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு. திருப்போரூர் ஸ்ரீமுருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப் பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை.

      கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாளுக்கு காலையில் திருமஞ்சனம், மாலையில் ஊஞ்சல் சேவை. கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீகல்யாண வெங்கட ரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம். பெருஞ்சேரி ஸ்ரீவாகீஸ்வரர் படைவீடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீபாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீமரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம். லால்குடி ஸ்ரீபிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீபெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பரிசு

      ரிஷபம்-பாசம்

      மிதுனம்-பண்பு

      கடகம்-பரிவு

      சிம்மம்-செலவு

      கன்னி-ஆதாயம்

      துலாம்- வரவு

      விருச்சிகம்-சலனம்

      தனுசு- வெற்றி

      மகரம்-விருப்பம்

      கும்பம்-நிறைவு

      மீனம்-தாமதம்

