Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 10 ஜனவரி 2026: ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு
- திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு.
- திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-26 (சனிக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : சப்தமி நண்பகல் 12.33 மணி வரை பிறகு அஷ்டமி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம் இரவு 7.37 மணி வரை பிறகு சித்திரை
யோகம் : மரணயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
பெருமாள் கோவில்களில் வரதராஜ மூலவருக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு
திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் கண்ணன் திருக்கோலமாய்க் காட்சி. மாலை தந்தப் பரங்கி நாற்காலியில் புறப்பாடு. மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதிக்கு பாலாபிஷேகம். நயினார்கோவில் அன்னை ஸ்ரீ சவுந்தர நாயகி திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லியம்மன் ஆகிய கோவில்களில் காலை அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப்பெருமாள் கோவில், கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை. உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார சிறப்பு திருமஞ்சன சேவை. திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல், ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்திய வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் திருமஞ்சன சேவை.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-மாற்றம்
ரிஷபம்-பக்தி
மிதுனம்-தெளிவு
கடகம்-மேன்மை
சிம்மம்-நிறைவு
கன்னி-பரிசு
துலாம்- நன்மை
விருச்சிகம்-பாராட்டு
தனுசு- தனம்
மகரம்-அனுகூலம்
கும்பம்-சுபம்
மீனம்-சுகம்