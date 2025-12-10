என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 10 டிசம்பர் 2025: பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 7:00 AM IST (Updated: 10 Dec 2025 7:00 AM IST)
      • தேய்பிறை சஷ்டி விரதம். சுபமுகூர்த்த தினம்.
      • திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி பவனி.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-24 (புதன்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சஷ்டி இரவு 7.58 மணி வரை பிறகு சப்தமி

      நட்சத்திரம் : ஆயில்யம் காலை 8.36 மணி வரை பிறகு மகம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீநரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை

      இன்று தேய்பிறை சஷ்டி விரதம். சுபமுகூர்த்த தினம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீநரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி திருமஞ்சனம். பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீரங்கநாதர், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் பெருமாள் புறப்பாடு.

      திருநெல்வேலி சமீபம் 4-ம் நவதிருப்பதி திருபுளிங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் திருமஞ்சனம். கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு. அஹோபிலமடம் ஸ்ரீமத் 31-வது பட்டம் ஸ்ரீ அழகிய சிங்கரின் திருநட்சத்திர வைபவம். ஸ்ரீவாஞ்சியம் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் புறப்பாடு கண்டருளல். திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி பவனி. திருப்போரூர் ஸ்ரீ ஆண்டவர் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-உயர்வு

      ரிஷபம்-ஆர்வம்

      மிதுனம்-ஜெயம்

      கடகம்-தனம்

      சிம்மம்-போட்டி

      கன்னி-சலனம்

      துலாம்- அமைதி

      விருச்சிகம்-அசதி

      தனுசு- ஆதரவு

      மகரம்-செலவு

      கும்பம்-வரவு

      மீனம்-சிறப்பு

