      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 1 பிப்ரவரி 2026: தைப்பூசம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Feb 2026 7:00 AM IST (Updated: 1 Feb 2026 7:01 AM IST)
      • வடலூர் ஸ்ரீராமலிங்க சுவாமிகள் அருட்பெருஞ்ஜோதி தரிசனம்.
      • திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-18 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : பவுர்ணமி நாளை விடியற்காலை 4.45 மணி வரை பிறகு பிரதமை

      நட்சத்திரம் : பூசம் நள்ளிரவு 1.01 மணி வரை பிறகு ஆயில்யம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      இன்று பவுர்ணமி, தைப்பூசம், திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம்

      இன்று பவுர்ணமி, தைப்பூசம். வடலூர் ஸ்ரீராமலிங்க சுவாமிகள் அருட்பெருஞ்ஜோதி தரிசனம். சூரியனார் கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், காஞ்சீபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜப் பெருமாள், மதுரை ஸ்ரீ கூடலழகர் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம்.

      திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம். காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர், ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகர் காலையில் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-ஆதாயம்

      ரிஷபம்-ஆதரவு

      மிதுனம்-உயர்வு

      கடகம்-போட்டி

      சிம்மம்-லாபம்

      கன்னி-உவகை

      துலாம்- உழைப்பு

      விருச்சிகம்-ஆரோக்கியம்

      தனுசு- வாழ்வு

      மகரம்-கீர்த்தி

      கும்பம்-ஈகை

      மீனம்-பயணம்

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
