என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 27 ஆகஸ்ட் 2025: விநாயகர் சதுர்த்தி
- திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷகம்.
- மதுரை ஸ்ரீ சோமசுந்தரர் நாரைக்கு முக்தி அருளிய காட்சி.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-11 (புதன்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சதுர்த்தி பிற்பகல் 3.52 மணி வரை பிறகு பஞ்சமி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம் காலை 7.07 மணி வரை பிறகு சித்திரை
யோகம் : மரண, சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி, சுபமுகூர்த்த தினம், விநாயகருக்கு 18 படி அரிசியால் கொழுக்கட்டை படைத்தல்
இன்று ஸ்ரீவிநாயகர் சதுர்த்தி. சுபமுகூர்த்த தினம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷகம். மதுரை ஸ்ரீ சோமசுந்தரர் நாரைக்கு முக்தி அருளிய காட்சி. விருதுநகர் ஸ்ரீ சொக்கநாதர் உற்சவம் ஆரம்பம். பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர், திருநாரையூர் ஸ்ரீ பொள்ளாப் பிள்ளையார், திருவலஞ்சுழி ஸ்ரீ சுவேத விநாயகர், திருச்சி உச்சிபிள்ளையார் ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர், மதுரை ஸ்ரீ முக்குறுணி பிள்ளையார், உப்பூர் ஸ்ரீ வெயிலுகந்த விநாயகப் பெருமான் கோவில்களில் ஹோமம், அபிஷேகம்.
மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஸ்ரீ முக்குறுணி விநாயகருக்கு 18 படி அரிசியால் செய்யப்பட்ட பெரிய கொழுக்கட்டை படைத்தல். கரூரில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சனம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் திருமஞ்சனம். விருதுநகர் விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் திருமறைக்காடர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-பரிவு
ரிஷபம்-மாற்றம்
மிதுனம்-தனம்
கடகம்-நன்மை
சிம்மம்-வெற்றி
கன்னி-அசதி
துலாம்- ஊக்கம்
விருச்சிகம்-உவகை
தனுசு- இன்பம்
மகரம்-ஆதரவு
கும்பம்-ஆசை
மீனம்-அமைதி