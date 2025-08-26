என் மலர்
வழிபாடு
இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 26 ஆகஸ்ட் 2025: விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்
- சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப்பூமாலை சூடியருளல்.
- திருநாரையூர் ஸ்ரீ சித்தநாதீஸ்வரர் கோவிலில் ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு, சம்கார அர்ச்சனை.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-10 (செவ்வாய்க்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : திருதியை பிற்பகல் 2.21 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம் (முழுவதும்)
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 8 மணி முதல் 9 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் திருத்தேரில் வீதி உலா, திருத்தணி, வடபழனி உள்ளிட்ட முருகர் கோவில்களில் அபிஷேகம்
இன்று சாமவேத உபாகர்மா. சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப்பூமாலை சூடியருளல். மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி சொக்கநாதர் ஆவணி பெருவிழா தொடக்கம். கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்தருளிய காட்சி. பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பகவிநாயகர் மாலை திருத்தேரில் திருவீதி உலா. உப்பூர் ஸ்ரீ வெயிலுகந்த விநாயகப் பெருமான் ரதோற்சவம். திருத்தணி, திருப்போரூர், வடபழனி, குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகர் கோவில்களில் அபிஷேகம், அலங்காரம். குரங்கணி ஸ்ரீ முத்து மாலையம்மன் பவனி. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் வெள்ளிப் பாவாடை தரிசனம்.
திருநாரையூர் ஸ்ரீ சித்தநாதீஸ்வரர் கோவிலில் ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு, சம்கார அர்ச்சனை. ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகருக்கு காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல். திருநெல்வேலி சமீபம் 3-ம் நவதிருப்பதி செவ்வாய் பகவானுக்குரிய தலமான ஸ்ரீ குமுதவல்லித் தாயார் சமேத வைத்தமாநிதிப் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சன சேவை.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-மாற்றம்
ரிஷபம்-சாந்தம்
மிதுனம்-மகிழ்ச்சி
கடகம்-விவேகம்
சிம்மம்-சிரத்தை
கன்னி-ஆர்வம்
துலாம்- ஆதரவு
விருச்சிகம்-கவனம்
தனுசு- ஊக்கம்
மகரம்-கடமை
கும்பம்-ஓய்வு
மீனம்-பரிவு