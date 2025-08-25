என் மலர்
வழிபாடு
இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 25 ஆகஸ்ட் 2025: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்
- பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் குதிரை வாகனத்தில் உலா.
- மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-9 (திங்கட்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : துவிதியை நண்பகல் 1.15 மணி வரை பிறகு திருதியை
நட்சத்திரம் : உத்திரம் நாளை விடியற்காலை 5.05 மணி வரை பிறகு அஸ்தம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் குதிரை வாகனத்தில் உலா, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் மாட வீதி புறப்பாடு
சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பல்லக்கில் புறப்பாடு. தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு. பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் குதிரை வாகனத்தில் உலா. உப்பூர் ஸ்ரீ வெயிலுகந்த விநாயகர் திருக்கல்யாணம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் மாட வீதி புறப்பாடு.
மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீ கற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட் நகர் ஸ்ரீ ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில்களில் காலை சோமவார அபிஷேகம். நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலை அலங்கார திருமஞ்சனம். கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஆண்டவர் பவனி.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-அன்பு
ரிஷபம்-நிம்மதி
மிதுனம்-நன்மை
கடகம்-வெற்றி
சிம்மம்-பாசம்
கன்னி-முயற்சி
துலாம்- நிறைவு
விருச்சிகம்-ஆதரவு
தனுசு- கீர்த்தி
மகரம்-கவனம்
கும்பம்-போட்டி
மீனம்-சிந்தனை