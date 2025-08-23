என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 23 ஆகஸ்ட் 2025: பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Aug 2025 7:00 AM IST (Updated: 23 Aug 2025 7:00 AM IST)
      • திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் ரதோற்சவம்.
      • ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-7 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : அமாவாசை நண்பகல் 12.29 மணி வரை பிறகு பிரதமை

      நட்சத்திரம் : மகம் பின்னிரவு 2.27 மணி வரை பிறகு பூரம்

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் வெள்ளி கேடயத்தில், மாலை கஜமுக சூரசம்ஹார லீலை

      குச்சனூர் ஸ்ரீ சனி பகவான் சிறப்பு திருமஞ்சன சேவை. திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் ரதோற்சவம். பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் வெள்ளி கேடயத்தில், மாலை கஜமுக சூரசம்ஹார லீலை. இளையான்குடி ஸ்ரீ மாறநாயனார் குரு பூஜை. பெருவயல் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் ரதோற்சவம். ஸ்ரீ ரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், மதுரை ஸ்ரீ கூடலழகர், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்.

      ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை. திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரெங்கராஜ பெருமாள், திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதப் பெருமாள் கோவில்களில் காலை சிறப்பு திருமஞ்சன சேவை. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-தேர்ச்சி

      ரிஷபம்-மகிழ்ச்சி

      மிதுனம்-ஆர்வம்

      கடகம்-பாசம்

      சிம்மம்-வாழ்வு

      கன்னி-நன்மை

      துலாம்- பயணம்

      விருச்சிகம்-பாராட்டு

      தனுசு- தெளிவு

      மகரம்-மேன்மை

      கும்பம்-யோகம்

      மீனம்-ஆதாயம்

