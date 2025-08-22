என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 22 ஆகஸ்ட் 2025: சர்வ அமாவாசை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 7:00 AM IST (Updated: 22 Aug 2025 7:00 AM IST)
      • ராமேஸ்வரம், வேதாரண்யம், திலகைப்பதி, திருவெண்காடு, திருவள்ளூர் கோவில்களில் பித்ரு தர்ப்பணம் செய்வது நன்று.
      • திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீபிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-6 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சதுர்த்தசி நண்பகல் 12.53 மணி வரை. பிறகு அமாவாசை.

      நட்சத்திரம் : ஆயில்யம் நள்ளிரவு 1.51 மணி வரை பிறகு மகம்.

      யோகம் : மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      இன்று சர்வ அமாவாசை

      இன்று சர்வ அமாவாசை. வாஸ்து நாள் (காலை 7.23 மணிக்கு மேல் 7.59 மணிக்குள் வாஸ்து செய்ய நன்று). ராமேஸ்வரம், வேதாரண்யம், திலகைப்பதி, திருவெண்காடு, திருவள்ளூர் கோவில்களில் பித்ரு தர்ப்பணம் செய்வது நன்று. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீஆண்டாள் புறப்பாடு. ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீபிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு.

      பெருஞ்சேரி ஸ்ரீவாகீஸ்வரர் படைவீடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீபாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீமரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீசுந்தரவல்லித்தாயார் புறப்பாடு. இருக்கன்குடி ஸ்ரீமாரியம்மன் புறப்பாடு. சோழசிம்மபுரம் ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மர் திருவிழா உற்சவம் ஆரம்பம். பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் வெள்ளி கேடயத்தில் பவனி. திருக்கண்ணபுரம் ஸ்ரீசவுரிராஜப் பெருமாள் ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பக்தி

      ரிஷபம்-முயற்சி

      மிதுனம்-களிப்பு

      கடகம்-சாந்தம்

      சிம்மம்-வெற்றி

      கன்னி-பெருமை

      துலாம்- பணிவு

      விருச்சிகம்-மகிழ்ச்சி

      தனுசு- ஆர்வம்

      மகரம்-கீர்த்தி

      கும்பம்-ஜெயம்

      மீனம்-பயணம்

