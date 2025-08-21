என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 21 ஆகஸ்ட் 2025: தட்சிணாமூர்த்தி அபிஷேகம்
      21 Aug 2025 7:00 AM IST
      • மாத சிவராத்திரி. சுபமுகூர்த்த தினம்.
      • திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-5 (வியாழக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : திரயோதசி நண்பகல் 1.45 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தசி

      நட்சத்திரம் : பூசம் நள்ளிரவு 1.45 மணி வரை பிறகு ஆயில்யம்

      யோகம் : அமித்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை

      சூலம் : தெற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      மாத சிவராத்திரி, திருவல்லிக்கேணி ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம், தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம்

      மாத சிவராத்திரி. சுபமுகூர்த்த தினம். சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்கக்கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் கமல வாகன பவனி. உப்பூர் ஸ்ரீ வெயிலுகந்த விநாயகர் மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு. திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு. செறுத்துணை நாயனார் குரு பூஜை. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன சேவை. குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேகம்.

      ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம். தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம். சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சந்திர வல்லப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமர் மூலவருக்கு திருமஞ்சனம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-நலம்

      ரிஷபம்-ஓய்வு

      மிதுனம்-சுபம்

      கடகம்-செலவு

      சிம்மம்-வரவு

      கன்னி-ஈகை

      துலாம்- நன்மை

      விருச்சிகம்-வெற்றி

      தனுசு- அமைதி

      மகரம்-முயற்சி

      கும்பம்-உயர்வு

      மீனம்-இன்பம்

