என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 18 ஆகஸ்ட் 2025: கருடாழ்வார் திருமஞ்சன சேவை
      X

      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 18 ஆகஸ்ட் 2025: கருடாழ்வார் திருமஞ்சன சேவை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Aug 2025 7:42 AM IST
      • திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி.
      • திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-2 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : தசமி இரவு 6.39 மணி வரை பிறகு ஏகாதசி

      நட்சத்திரம் : மிருகசீரிஷம் பின்னிரவு 3.54 மணி வரை பிறகு திருவாதிரை

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      தேவக்கோட்டை, திண்டுக்கல், உப்பூர், மிலட்டூர், பிள்ளையார்பட்டி கோவில்களில் ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம்

      சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. தேவக்கோட்டை, திண்டுக்கல், உப்பூர், மிலட்டூர், பிள்ளையார்பட்டி கோவில்களில் ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தெப்ப உற்சவம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீ கற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட்நகர் ஸ்ரீ ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம் வழிபாடு. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-சுகம்

      ரிஷபம்-சுபம்

      மிதுனம்-வெற்றி

      கடகம்-கடமை

      சிம்மம்-இன்பம்

      கன்னி-நட்பு

      துலாம்- பணிவு

      விருச்சிகம்-பாசம்

      தனுசு- சாந்தம்

      மகரம்-முயற்சி

      கும்பம்-பெறுமை

      மீனம்-பொறுப்பு

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X