      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 16 ஆகஸ்ட் 2025: கோகுலாஷ்டமி
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 16 ஆகஸ்ட் 2025: கோகுலாஷ்டமி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Aug 2025 7:00 AM IST (Updated: 16 Aug 2025 7:01 AM IST)
      • குச்சனூர் ஸ்ரீசனிபகவான் திருமஞ்சன அலங்கார சேவை.
      • உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆடி-31 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : அஷ்டமி இரவு 11.13 மணி வரை. பிறகு நவமி.

      நட்சத்திரம் : பரணி காலை 8.26 மணி வரை பிறகு கார்த்திகை.

      யோகம் : சித்த, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி கோவிலில் திருமஞ்சன சேவை

      இன்று கோகுலாஷ்டமி. கார்த்திகை விரதம். குச்சனூர் ஸ்ரீசனிபகவான் திருமஞ்சன அலங்கார சேவை. திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப்பெருமான் தெப்போற்சவம். பெருவயல் ஸ்ரீமுருகப் பெருமான் திருவீதி உலா. வேலூர் மாவட்டம் ரத்தினகிரி ஸ்ரீபாலமுருகன் தங்க ரதக்காட்சி. திருப்போரூர் ஸ்ரீமுருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜகோபால சுவாமி, திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதிப் பெருமாள், கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.

      உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை. திருஇந்தளூர் ஸ்ரீபரிமளரெங்கராஜ் பெருமாள் புறப்பாடு. ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதி, திருவட்டாறு ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீநம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீவைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-செலவு

      ரிஷபம்-முயற்சி

      மிதுனம்-சிறப்பு

      கடகம்-மாற்றம்

      சிம்மம்-கடமை

      கன்னி-பரிசு

      துலாம்- கண்ணியம்

      விருச்சிகம்-பக்தி

      தனுசு- பணிவு

      மகரம்-ஓய்வு

      கும்பம்-உழைப்பு

      மீனம்-திடம்

