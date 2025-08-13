என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 13 ஆகஸ்ட் 2025: திருத்தணி முருகனுக்கு பால் அபிஷேகம்

      13 Aug 2025
      • திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம்.
      • திருப்பெருத்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆடி-28 (புதன்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சதுர்த்தி காலை 8.38 மணி வரை பிறகு பஞ்சமி

      நட்சத்திரம் : உத்திரட்டாதி நண்பகல் 1.06 மணி வரை பிறகு ரேவதி

      யோகம் : சித்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்ம மூலவருக்கும், மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த கோதண்டராம சுவாமிக்கும் திருமஞ்சன சேவை

      திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. விருதுநகர் விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் திருமறைக்காடர் கோவில்களில் காலை அபிஷேகம், அலங்காரம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீநம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை.

      திருப்பெருத்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு. திருநெல்வேலி சமீபம் நான்காம் நவதிருப்பதி திருபுளிங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-முயற்சி

      ரிஷபம்-கடமை

      மிதுனம்-பெருமை

      கடகம்-மேன்மை

      சிம்மம்-நிறைவு

      கன்னி-யோகம்

      துலாம்- தெளிவு

      விருச்சிகம்-சிறப்பு

      தனுசு- நிறைவு

      மகரம்-உழைப்பு

      கும்பம்-யோகம்

      மீனம்-நட்பு

