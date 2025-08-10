என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 10 ஆகஸ்ட் 2025
      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 10 ஆகஸ்ட் 2025

      10 Aug 2025
      • சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
      • திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆடி-25 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : பிரதமை நண்பகல் 1.44 மணி வரை பிறகு துவிதியை

      நட்சத்திரம் : அவிட்டம் பிற்பகல் 3.53 மணி வரை பிறகு சதயம்

      யோகம் : மரண, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      காஞ்சி காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி, சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில்களில் பால் அபிஷேகம்

      இன்று காயத்ரி ஜபம். சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை. சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை ஸ்ரீ மாரியம்மன் வெள்ளி விமான பவனி. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் வீதியுலா. வடமதுரை ஸ்ரீ சவுந்திர ராஜப்பெருமாள் குதிரை வாகனத்தில் புறப்பாடு. திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் சப்தாவர்ணம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம்.

      திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு காலை சிறப்பு அபிஷேகம். காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பாராட்டு

      ரிஷபம்-பரிவு

      மிதுனம்-நன்மை

      கடகம்-மாற்றம்

      சிம்மம்-யோகம்

      கன்னி-வரவு

      துலாம்- மேன்மை

      விருச்சிகம்-சிந்தனை

      தனுசு- கவனம்

      மகரம்-பெருமை

      கும்பம்-திறமை

      மீனம்-உயர்வு

