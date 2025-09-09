Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (9-9-2025 முதல் 15-9-2025 வரை)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 8:36 AM IST
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
      • பரணி மகாளயம்.

      9-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      10-ந் தேதி (புதன்)

      * சங்கடஹர சதுர்த்தி.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      11-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகன் தங்கக்கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * பரணி மகாளயம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருப்போரூர் முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (சனி)

      * கார்த்திகை விரதம்.

      * திருக்குறுங்குடி நம்பி சன்னிதியில் உறியடி உற்சவம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      14-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமானுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் பால் அபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (திங்கள்)

      * மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி விழா தொடக்கம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

