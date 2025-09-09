என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (9-9-2025 முதல் 15-9-2025 வரை)
- திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
- பரணி மகாளயம்.
9-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
10-ந் தேதி (புதன்)
* சங்கடஹர சதுர்த்தி.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
11-ந் தேதி (வியாழன்)
* சுவாமிமலை முருகன் தங்கக்கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
12-ந் தேதி (வெள்ளி)
* பரணி மகாளயம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* திருப்போரூர் முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
13-ந் தேதி (சனி)
* கார்த்திகை விரதம்.
* திருக்குறுங்குடி நம்பி சன்னிதியில் உறியடி உற்சவம்.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
14-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* முகூர்த்த நாள்.
* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமானுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.
* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் பால் அபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (திங்கள்)
* மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி விழா தொடக்கம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* சமநோக்கு நாள்.