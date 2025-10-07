Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (7-10-2025 முதல் 13-10-2025)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 8:12 AM IST
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் சகஸ்ரகலசாபிஷேகம்.
      • மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      7-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் ஊஞ்சலில் காட்சி.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (புதன்)

      * கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் ஆடும் பல்லக்கில் பவனி.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் சகஸ்ரகலசாபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      9-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * திருப்போரூர் முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      10-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * சங்கடஹர சதுர்த்தி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.

      11-ந் தேதி (சனி)

      * திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் புறப்பாடு.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீர ராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * சஷ்டி விரதம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * பாபநாசம் சிவபெருமான் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (திங்கள்)

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சன்னிதியில் கருடாழ்வாருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

