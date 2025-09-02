என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (2-9-2025 முதல் 8-9-2025 வரை)
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் விறகு விற்ற திருவிளையாடல்.
- ஓணம் பண்டிகை.
2-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நரிகளை பரிகளாக்கிய திருவிளையாடல்.
* விருதுநகர் சுவாமி நந்தி வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.
* குறுக்குத்துறை முருகப் பெருமான் திருவீதி உலா.
* கடையம் விசுவநாதர் தெப்ப உற்சவம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
3-ந் தேதி (புதன்)
* சர்வ ஏகாதசி.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து அருளிய லீலை.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
4-ந் தேதி (வியாழன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் விறகு விற்ற திருவிளையாடல்.
* விருதுநகர் சொக்கநாதர் ரத உற்சவம், இரவு ஏகாந்த சேவை.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைர வேல் தரிசனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
5-ந் தேதி (வெள்ளி)
* ஓணம் பண்டிகை.
* பிரதோஷம்.
* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
6-ந் தேதி (சனி)
* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் ரத உற்சவம்.
* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார், காரமடை அரங்கநாதர், ராமகிரிப்பேட்டை கல்யாண நரசிங்க பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சபாபதி அபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
7-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* பவுர்ணமி.
* கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமானுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
8-ந் தேதி (திங்கள்)
* மகாளய ஆரம்பம்.
* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.