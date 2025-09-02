Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (2-9-2025 முதல் 8-9-2025 வரை)
      2 Sept 2025
      • மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் விறகு விற்ற திருவிளையாடல்.
      • ஓணம் பண்டிகை.

      2-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நரிகளை பரிகளாக்கிய திருவிளையாடல்.

      * விருதுநகர் சுவாமி நந்தி வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.

      * குறுக்குத்துறை முருகப் பெருமான் திருவீதி உலா.

      * கடையம் விசுவநாதர் தெப்ப உற்சவம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      3-ந் தேதி (புதன்)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து அருளிய லீலை.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      4-ந் தேதி (வியாழன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் விறகு விற்ற திருவிளையாடல்.

      * விருதுநகர் சொக்கநாதர் ரத உற்சவம், இரவு ஏகாந்த சேவை.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைர வேல் தரிசனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      5-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * ஓணம் பண்டிகை.

      * பிரதோஷம்.

      * சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      6-ந் தேதி (சனி)

      * திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் ரத உற்சவம்.

      * ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார், காரமடை அரங்கநாதர், ராமகிரிப்பேட்டை கல்யாண நரசிங்க பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சபாபதி அபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      7-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * பவுர்ணமி.

      * கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமானுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (திங்கள்)

      * மகாளய ஆரம்பம்.

      * திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

