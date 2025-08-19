Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      இந்த வார விசேஷங்கள் (19-8-2025 முதல் 25-8-2025 வரை)
      X

      இந்த வார விசேஷங்கள் (19-8-2025 முதல் 25-8-2025 வரை)

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 9:13 AM IST
      • திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.
      • பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் பூத வாகனத்தில் பவனி.

      இந்த வார விசேஷங்கள்

      19-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் காலை வெள்ளி கேடயத்திலும், இரவு சிம்ம வாகனத்திலும் பவனி.

      * திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.

      * திருவலஞ்சுழி சுவேத விநாயகர் விழா தொடக்கம்.

      * மிலட்டூர், தேவகோட்டை, திண்டுக்கல் தலங்களில் விநாயகர் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      20-ந் தேதி (புதன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * பிரதோஷம்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் சந்திரசேகரர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் பூத வாகனத்தில் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      21-ந் தேதி (வியாழன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * நெல்லை நகரம் சந்தி விநாயகர் வருசாபிஷேகம்.

      * திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.

      * பெருவயல் முருகப் பெருமான் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      22-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * அமாவாசை.

      * திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் தங்க கைலாய பர்வத வாகனத்திலும், இரவு வெள்ளி கமல வாகனத்திலும் பவனி.

      * சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் திருபவித்ர உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்

      * பாவாடை தரிசனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      23-ந் தேதி (சனி)

      * திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி ரத உற்சவம்.

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆவணி உற்சவம்.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      24-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி

      * தெப்ப உற்சவம். பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      25-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி மஞ்சள் நீராடல்.

      * உப்பூர் விநாயகப் பெருமான் திருக்கல்யாணம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      Spirituality Astrology this week special ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இந்த வார விசேஷங்கள் 
      Next Story
      ×
        X