என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (19-8-2025 முதல் 25-8-2025 வரை)
- திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.
- பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் பூத வாகனத்தில் பவனி.
இந்த வார விசேஷங்கள்
19-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* சர்வ ஏகாதசி.
* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் காலை வெள்ளி கேடயத்திலும், இரவு சிம்ம வாகனத்திலும் பவனி.
* திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.
* திருவலஞ்சுழி சுவேத விநாயகர் விழா தொடக்கம்.
* மிலட்டூர், தேவகோட்டை, திண்டுக்கல் தலங்களில் விநாயகர் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (புதன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* பிரதோஷம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் சந்திரசேகரர் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் பூத வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
21-ந் தேதி (வியாழன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* நெல்லை நகரம் சந்தி விநாயகர் வருசாபிஷேகம்.
* திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.
* பெருவயல் முருகப் பெருமான் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (வெள்ளி)
* அமாவாசை.
* திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் தங்க கைலாய பர்வத வாகனத்திலும், இரவு வெள்ளி கமல வாகனத்திலும் பவனி.
* சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் திருபவித்ர உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்
* பாவாடை தரிசனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
23-ந் தேதி (சனி)
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி ரத உற்சவம்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆவணி உற்சவம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
24-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி
* தெப்ப உற்சவம். பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
25-ந் தேதி (திங்கள்)
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி மஞ்சள் நீராடல்.
* உப்பூர் விநாயகப் பெருமான் திருக்கல்யாணம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.