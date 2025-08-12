என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (12-8-2025 முதல் 18-8-2025 வரை)
இந்த வார விசேஷங்கள்
12-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* சங்கடகர சதுர்த்தி.
* வடமதுரை சவுந்திர ராஜப் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் வசந்த உற்சவம்.
* சுவாமிமலை முருகன் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
13-ந் தேதி (புதன்)
* இருக்கன்குடி மாரியம்மன் பவனி.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு திருமஞ்சனம்.
* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பாலாபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
14-ந் தேதி (வியாழன்)
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு திருமஞ்சனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (வெள்ளி)
* இருக்கன்குடி மாரியம்மன் ஆடித் திருவிழா.
* பெருவயல் முருகப்பெருமான் திருவீதி உலா.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (சனி)
* கோகுலாஷ்டமி.
* நெல்லை நகரம் சந்தான கோபால நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி கோவிலில் கோகுலாஷ்டமி உற்சவம்.
* திருத்தணி முருகப் பெருமான் தெப்ப உற்சவம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டாள் தங்க மயில் வாகனத்தில் உலா.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் தங்கமுத்து கிடா வாகனத்திலும், இரவு வெள்ளி யானை வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி சப்பரத்திலும் பவனி.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (திங்கள்)
* தேரெழுந்தூர், தேவகோட்டை, திண்டுக்கல், உப்பூர், மிலட்டூர் தலங்களில் விநாயகர் விழா தொடக்கம்.
* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப்பாவாடை தரிசனம்.
* சமநோக்கு நாள்.