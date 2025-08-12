Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (12-8-2025 முதல் 18-8-2025 வரை)
      12 Aug 2025 8:00 AM IST
      • இருக்கன்குடி மாரியம்மன் பவனி.
      • மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      12-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * சங்கடகர சதுர்த்தி.

      * வடமதுரை சவுந்திர ராஜப் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      * சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் வசந்த உற்சவம்.

      * சுவாமிமலை முருகன் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (புதன்)

      * இருக்கன்குடி மாரியம்மன் பவனி.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு திருமஞ்சனம்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பாலாபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      14-ந் தேதி (வியாழன்)

      * திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * இருக்கன்குடி மாரியம்மன் ஆடித் திருவிழா.

      * பெருவயல் முருகப்பெருமான் திருவீதி உலா.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      16-ந் தேதி (சனி)

      * கோகுலாஷ்டமி.

      * நெல்லை நகரம் சந்தான கோபால நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி கோவிலில் கோகுலாஷ்டமி உற்சவம்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமான் தெப்ப உற்சவம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டாள் தங்க மயில் வாகனத்தில் உலா.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      17-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் தங்கமுத்து கிடா வாகனத்திலும், இரவு வெள்ளி யானை வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி சப்பரத்திலும் பவனி.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      18-ந் தேதி (திங்கள்)

      * தேரெழுந்தூர், தேவகோட்டை, திண்டுக்கல், உப்பூர், மிலட்டூர் தலங்களில் விநாயகர் விழா தொடக்கம்.

      * பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப்பாவாடை தரிசனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

