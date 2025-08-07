என் மலர்
வழிபாடு
ஸ்ரீ லட்சுமி அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி
- ஓம் அம்ருதலட்சுமியே போற்றி ஓம் அனந்தலட்சுமியே போற்றி
- ஓம் சத்யலட்சுமியே போற்றி ஓம் சர்வலட்சுமியே போற்றி
ஸ்ரீ லட்சுமி அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி
ஓம் அஷ்டலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அத்ரூஷ்டலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அன்னலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அபயலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அலங்காரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அஸ்வாரூடலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அஷ்டபுஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அஷ்டாதசபுஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அம்ருதலட்சுமியே போற்றி
ஓம் அனந்தலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஆதிலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஆனந்தலட்சுமியே போற்றி
ஓம் இஷ்டலட்சுமியே போற்றி
ஓம் இந்திரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஐஸ்வர்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஓங்கார ரூபியே போற்றி
ஓம் கஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கனகலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கற்பகலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கனகாபிஷேகலட்சுமியே (20) போற்றி
ஓம் கன்யாலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கமலாலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கிருபாலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கீர்த்திலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கோலட்சுமியே போற்றி
ஓம் கோலாபுரிலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சத்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சர்வலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சம்பத்ஸ்வரூபியே போற்றி
ஓம் சந்தானலட்சுமியே (30) போற்றி
ஓம் சாந்தலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சாகரோத்பவலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சித்தலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சிவானந்தலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுபலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுந்தரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுவர்ணலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுஸ்மிதலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுகாசனலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சௌபாக்யலட்சுமியே (40) போற்றி
ஓம் ஸ்திதலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சௌந்தர்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் சுவர்க்கலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஸைன்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஜயலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஜகல்லட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஜோதிலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஜேஷ்டலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஷ்ட்புஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஷோடசலட்சுமியே (50) போற்றி
ஓம் தனலட்சுமியே போற்றி
ஓம் தனதலட்சுமியே போற்றி
ஓம் தயாலட்சுமியே போற்றி
ஓம் தான்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் த்ரிகுணலட்சுமியே போற்றி
ஓம் த்வாரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் த்விபுஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் த்விபுஜவீரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் திவ்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் தீபலட்சுமியே (60) போற்றி
ஓம் தைர்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் துளசிலட்சுமியே போற்றி
ஓம் துக்கநிவாரணியே போற்றி
ஓம் நாகலட்சுமியே போற்றி
ஓம் நித்தியலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பாலலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பங்கஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பிரம்மசோதரியே (70) போற்றி
ஓம் பிரசன்னலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பிரகாசலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பில்வலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பூலட்சுமியே போற்றி
ஓம் புவனலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பூஜ்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் பூர்ணலட்சுமியே போற்றி
ஓம் போகலட்சுமியே போற்றி
ஓம் மகாலட்சுமியே போற்றி
ஓம் மாயாலட்சுமியே (80) போற்றி
ஓம் மோஷலட்சுமியே போற்றி
ஓம் மோஹனலட்சுமியே போற்றி
ஓம் யக்ஞலட்சுமியே போற்றி
ஓம் யந்திரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் யோகலட்சுமியே போற்றி
ஓம் யௌவனலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ராஜலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ராஜ்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ரம்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ரூபலட்சுமியே (90) போற்றி
ஓம் லட்சுமியே போற்றி
ஓம் லங்காதகனியே போற்றி
ஓம் வரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் வரதலட்சுமியே போற்றி
ஓம் விஷ்ணுலட்சுமியே போற்றி
ஓம் விஜயலட்சுமியே போற்றி
ஓம் விஸ்வலட்சுமியே போற்றி
ஓம் வித்யாலட்சுமியே போற்றி
ஓம் வீரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் வீர்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஞானலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஹம்சவாகினியே போற்றி
ஓம் ஹருதயலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஹிரண்யலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீசக்ரலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீசூக்தலட்சுமியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீப்ரதனாலட்சுமியே போற்றி