ஜாதகம் சரியாக இருந்தாலும் திருமணத்தில் தடை ஏற்படுகிறதா?...
- கண்ணாடியை அகற்ற முடியாவிட்டால், இரவில் அதை ஒரு துணியால் மூடவும்.
- தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் விளக்கேற்றுங்கள்.
ஜாதகம் சரியாக இருந்தாலும் பலர் திருமணங்களில் தடைகள் அல்லது விவகாரத்தை சந்திக்கின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் வீட்டில் உள்ள வாஸ்து குறைபாடுகள். இன்று, திருமணத்திற்கு இடையூறாக இருக்கும் ஐந்து வாஸ்து தவறுகள் மற்றும் அவற்றின் எளிய தீர்வுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தவறான திசையில் படுக்கையறை
வாஸ்துவின் படி, ஆண் அல்லது பெண்ணின் படுக்கையறை எப்போதும் தென்மேற்கில் (தென்மேற்கு மூலையில்) இருக்க வேண்டும். இந்த திசை உறவு நிலைத்தன்மை மற்றும் திருமண பேரின்பத்தைக் குறிக்கிறது. வடகிழக்கு அல்லது வடமேற்கு திசையில் ஒரு படுக்கையறை நிலையற்ற உறவுகளுக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் திருமணங்கள் தாமதமாகலாம் அல்லது முறிந்து போகலாம். வடகிழக்கு என்பது வழிபாடு மற்றும் அமைதிக்கான திசையாகும். இங்கே ஒரு படுக்கையறை இருப்பது திருமண ஸ்திரத்தன்மையின்மைக்கு வழிவகுக்கும்.
படுக்கைக்கு முன்னால் கண்ணாடி
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, படுக்கைக்கு முன்பாகவோ அல்லது அருகிலோ கண்ணாடியை வைத்திருப்பது ஒரு கடுமையான குறைபாடாகக் கருதப்படுகிறது. தூங்கும் போது உங்கள் பிரதிபலிப்பைப் பார்ப்பது திருமண வாழ்க்கையில் பதற்றம், தவறான புரிதல்கள் மற்றும் பிரிவை ஏற்படுத்தும். இது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் தவறான திருமண முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். எப்போதும் கண்ணாடியை படுக்கையிலிருந்து விலக்கி வைத்து மூடி வைக்கவும். கண்ணாடியை அகற்ற முடியாவிட்டால், இரவில் அதை ஒரு துணியால் மூடவும்.
உடைந்த பொருட்களை வீட்டில் வைத்திருத்தல்
வாஸ்துவின் கூற்றுப்படி, நாற்காலி, மேசை, கட்டில் அல்லது அலமாரி, பாத்திரங்கள், கடிகாரங்கள், பிரேம்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பயனற்ற பொருட்களை வீட்டில் வைத்திருப்பது எதிர்மறை சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இந்த பொருட்கள் வீட்டிற்குள் தனிமை, விரக்தி மற்றும் தடைகளை கொண்டு வருகின்றன. திருமணத்தில் தாமதங்கள் அல்லது உறவு முறிவுகள் பெரும்பாலும் இதனுடன் தொடர்புடையவை. வீட்டிலிருந்து உடைந்த அனைத்து பொருட்களையும் உடனடியாக அகற்றவும். நல்ல நிலையில் உள்ள பொருட்களை மட்டும் வைத்திருங்கள்.
போலி புகைப்படங்கள் மற்றும் ஓவியங்கள்
தனிமையில் இருப்பவர்களின் படங்கள், சோகமான முகங்கள், மறையும் சூரியன், போர் அல்லது உடைந்த உறவுகளை சித்தரிக்கும் ஓவியங்களை உங்கள் வீட்டில் வைப்பது வாஸ்து குறைபாடாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் படங்கள் தனிமை மற்றும் விரக்தியை அதிகரிக்கும். இது திருமணத்தில் தடைகளை ஏற்படுத்தும். உங்கள் வீட்டில் பூக்கள், இயற்கை, மகிழ்ச்சியான தம்பதிகள் அல்லது குடும்பங்களின் படங்களை வைக்கவும்.
பூஜை அறையில் வாஸ்து குறைபாடுகள்
பூஜை அறை வடகிழக்கில் (ஈசானிய மூலை) இருக்க வேண்டும். அது அழுக்காகவோ, சிக்கலாகவோ அல்லது தவறான திசையில் இருந்தாலோ, குடும்ப தெய்வம் கோபமடைந்து, வாழ்க்கையின் முக்கியமான நிகழ்வுகள் (குறிப்பாக திருமணம்) தடைபடும். ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை அறையை சுத்தமாக வைத்திருங்கள், தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் விளக்கேற்றுங்கள்.
இந்த தவறுகளுக்கு எளிய தீர்வுகள்
உங்கள் படுக்கையறையை தென்மேற்கு நோக்கி மாற்றவும். படுக்கையிலிருந்து கண்ணாடிகளை அகற்றவும் அல்லது இரவில் அவற்றை மூடவும். உடைந்த அனைத்து பொருட்களையும் உடனடியாக அப்புறப்படுத்துங்கள். சோகமான படங்களை அகற்றி, அவற்றை பூக்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சியான குடும்ப புகைப்படங்களால் மாற்றவும். வடகிழக்கு மூலையில் உள்ள பூஜை அறையை சுத்தமாக வைத்திருங்கள். இந்த நடவடிக்கைகள் வாஸ்து குறைபாடுகளை நீக்கி திருமண வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.