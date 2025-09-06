என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 செப்டம்பர் 2025: மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி சொக்கநாதர் விருஷப தரிசனம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 செப்டம்பர் 2025: மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி சொக்கநாதர் விருஷப தரிசனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Sept 2025 6:45 AM IST (Updated: 6 Sept 2025 6:45 AM IST)
      • திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.
      • ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-21 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : சதுர்த்தசி நள்ளிரவு 1.48 மணி வரை பிறகு பவுர்ணமி

      நட்சத்திரம் : அவிட்டம் இரவு 11.43 மணி வரை பிறகு சதயம்

      யோகம் : சித்த, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை, திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்

      திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். ஸ்ரீ நடராஜருக்கு அபிஷேகம். மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி சொக்கநாதர் விருஷப தரிசனம். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம். மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை. உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள் திருமஞ்சன சேவை. திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள், திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரெங்கராஜ பெருமாள் புறப்பாடு. திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-சுகம்

      ரிஷபம்-தாமதம்

      மிதுனம்-வரவு

      கடகம்-விருத்தி

      சிம்மம்-நட்பு

      கன்னி-உழைப்பு

      துலாம்- நன்மை

      விருச்சிகம்-நிறைவு

      தனுசு- போட்டி

      மகரம்-செலவு

      கும்பம்-பொறுமை

      மீனம்-வெற்றி

