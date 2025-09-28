என் மலர்
நவராத்திரி ஸ்பெஷல்
Navratri special: நவராத்திரி 7-ம் நாளில் செய்ய வேண்டிய பிரசாதம்..!
- ஒன்பது நாட்களிலும் துர்கை அம்மனை ஒன்பது வடிவங்களாக பாவித்து வணங்குவர்.
- ஒன்பது நவராத்திரிக்கும் நைவேத்தியங்களும், பிரசாதங்களும் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்படுகிறது.
மஹாளய அமாவாசைக்குப் பிறகு தொடங்கும் நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களுக்கு கொண்டாப்படுகிறது. இந்த ஒன்பது நாட்களிலும் துர்கை அம்மனை ஒன்பது வடிவங்களாக பாவித்து வணங்குவர்.
அதுபோல், ஒன்பது நவராத்திரிக்கும் நைவேத்தியங்களும், பிரசாதங்களும் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, நவராத்திரியின் 7வது நாளான இன்று காராமணி சுண்டல், வெஜிடபிள் சாதம், இனிப்பு பொங்கல் செய்து காலராத்திரி தேவிக்கு படைக்கலாம்.
முதலில், காராமணி சுண்டல் எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்..
தேவையான பொருட்கள்:
காராமணி (கறுப்பு கண் பட்டாணி) - 1 கப்
எண்ணெய் - 1-2 தேக்கரண்டி
கடுகு - 1/4 தேக்கரண்டி
உளுத்தம்பருப்பு - 1/2 தேக்கரண்டி
கடலைப்பருப்பு - 1/2 தேக்கரண்டி (விருப்பப்பட்டால்)
கறிவேப்பிலை - 1 கொத்து
காய்ந்த மிளகாய் - 1 அல்லது 2 (காரத்திற்கு ஏற்ப)
பெருங்காயம் - ஒரு சிட்டிகை
பச்சை மிளகாய் - 1 (பொடியாக நறுக்கியது, விருப்பப்பட்டால்)
இஞ்சி - சிறிய துண்டு (பொடியாக நறுக்கியது, விருப்பப்பட்டால்)
மஞ்சள் தூள் - 1/4 தேக்கரண்டி (விருப்பப்பட்டால்)
துருவிய தேங்காய் - 2-3 மேசைக்கரண்டி
எலுமிச்சை சாறு - சிறிது (விருப்பப்பட்டால்)
உப்பு - தேவையான அளவு
செய்முறை:
* காராமணியை இரவில் அல்லது குறைந்தது 3 மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும்.
* பின்னர் தண்ணீரை வடித்துவிட்டு, காராமணியுடன் தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் சிறிது உப்பு சேர்த்து குக்கரில் 2-3 விசில் வரும் வரை வேகவைக்கவும்.
* காராமணி குழையாமல், உதிரியாக இருப்பது முக்கியம். வெந்ததும் நீரை வடிக்கட்டி தனியே வைக்கவும்.
* ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும். எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு போட்டு வெடிக்க விடவும்.
* பிறகு உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு (சேர்ப்பதாக இருந்தால்), காய்ந்த மிளகாய், கறிவேப்பிலை மற்றும் பெருங்காயம் சேர்த்து சில நொடிகள் வறுக்கவும்.
* விருப்பப்பட்டால், நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் மற்றும் இஞ்சியை சேர்த்து வதக்கலாம்.
* இப்போது வேகவைத்து வைத்துள்ள காராமணியை கடாயில் சேர்த்து, தாளிப்புடன் நன்கு கலக்கவும்.
* காராமணியுடன் துருவிய தேங்காய் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து, 1-2 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கிளறவும்.
* கடைசியாக, சிறிது எலுமிச்சை சாறு பிழிந்து (விருப்பப்பட்டால்), நன்கு கலந்துவிட்டு அடுப்பை அணைக்கவும்.
* சுவையான காராமணி சுண்டலை சூடாக அல்லது வெதுவெதுப்பாக மாலை நேர சிற்றுண்டியாக பரிமாறலாம்.
இந்த சுண்டலை நவராத்திரி காலத்தில் நிவேதனமாகவும் படைக்கலாம்.
வெஜிடபிள் சாதம்
தேவையான பொருட்கள்:
அரிசி - 1 கப்
கலப்பு காய்கறிகள் (பீன்ஸ், கேரட், பட்டாணி, குடைமிளகாய்) - 1 கப்
வெங்காயம் - 1 (நறுக்கியது)
தக்காளி - 1 (நறுக்கியது)
பூண்டு - 1 டீஸ்பூன் (நறுக்கியது)
எண்ணெய் - 2-3 டீஸ்பூன்
பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் (விரும்பினால்)
பிரியாணி மசாலா - 1 டீஸ்பூன்
உப்பு - தேவையான அளவு
தண்ணீர் - 2 கப்
கொத்தமல்லி தழை - சிறிது
செய்முறை:
* முதலில், குக்கரை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.
* பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்து வாசனை வரும் வரை வதக்கவும்.
* பின்னர் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
* அதனுடன் பூண்டு மற்றும் தக்காளி சேர்த்து, தக்காளி குழையும் வரை வதக்கவும்.
* இப்போது நீங்கள் நறுக்கிய காய்கறிகளை சேர்த்து 2 நிமிடங்கள் வதக்கவும்.
* ஊறவைத்து, கழுவிய அரிசியை சேர்த்து 2 நிமிடங்கள் லேசாக வதக்கவும்.
* தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் பிரியாணி மசாலா சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
* 2 கப் தண்ணீர் சேர்த்து, குக்கரை மூடி, மிதமான தீயில் 2 விசில் வரும் வரை வேகவிடவும்.
* குக்கரின் ஆவி அடங்கியதும், திறந்து சாதத்தை மெதுவாக கிளறவும்.
* இறுதியாக, நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழையை தூவி, ரய்தா அல்லது குழம்புடன் பரிமாறவும்.
இனிப்பு பொங்கல்:
நவராத்திரியின் போது பிரசாதமாக படைக்கப்படும் இனிப்பு பொங்கல் என்பது சர்க்கரைப் பொங்கல் ஆகும்.
தேவையான பொருட்கள்:
பச்சரிசி - 1 கப்
பாசிப்பருப்பு - கால் கப் முதல் அரை கப் வரை
வெல்லம் - 2 கப் அல்லது தேவைக்கேற்ப
நெய் - கால் கப் முதல் 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரை
முந்திரி - ஒரு கைப்பிடி அளவு
திராட்சை - ஒரு கைப்பிடி அளவு
ஏலக்காய் - ஒரு ஸ்பூன் அல்லது தேவையான அளவு
தண்ணீர் - தேவையான அளவு
செய்முறை
* ஒரு குக்கரில், லேசாக வறுக்கப்பட்ட பாசிப்பருப்பு, கழுவிய அரிசி, தேவையான அளவு தண்ணீர், மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து 3-4 விசில் வரும் வரை வேகவிடவும்.
* ஒரு கடாயில் வெல்லத்தை எடுத்து, சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து வெல்லம் கரையும் வரை கொதிக்க விடவும்.
* வெல்லப் பாகை வடிகட்டி, குக்கரில் உள்ள அரிசி-பருப்பு கலவையுடன் சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.
* மற்றொரு கடாயில் சிறிது நெய் விட்டு, முந்திரி மற்றும் திராட்சையை பொன்னிறமாகும் வரை வறுத்து தனியே எடுத்து வைக்கவும்.
* வெந்த அரிசி-பருப்பு கலவையில் நெய், வறுத்த முந்திரி, திராட்சை, மற்றும் ஏலக்காய்த்தூளைச் சேர்த்து நன்கு கிளறி, 2-3 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
*நவராத்திரி ஸ்பெஷல் இனிப்புப் பொங்கல் தயார்.