      நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      நவராத்திரியை கொண்டாடும் போற்றி பாடல்கள்: 4-ம் நாள் இன்று..!
      நவராத்திரியை கொண்டாடும் போற்றி பாடல்கள்: 4-ம் நாள் இன்று..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Sept 2025 8:26 AM IST
      • முதலில் பிள்ளையாருக்கு 16 போற்றிகளை சொல்லவும்.
      • ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி தொடங்கி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.

      நவம் என்றால் ஒன்பது. ராத்திரி என்றால் இரவு நேரம். முன்னிரவில் சக்தியை முறையோடு ஆராதித்து மகிழ்விப்பதே நவராத்திரி. பொதுவாக இப்பண்டிகையை புரட்டாசி மாதம் அமாவாசைக்கு மறுநாள் தொடங்கி ஒன்பது நாட்களும் 10-வது நாள் விஜயதசமி என்றும் கொண்டாட வேண்டும். இது பொதுவான விதியாக இருக்கிறது.

      முதலில் நமது விருப்பப்படி வீட்டில் உள்ள கொலு பொம்மைகளை வரிசைப்படுத்தி கொலு வைத்துவிட வேண்டும்.

      பின்னர், அம்மனை எழுந்தருளச் செய்து விட்டு, விக்னங்கள் இன்றி இந்தப் பூஜை நிறைவு பெற ஒன்பது நாட்களும் எந்த விதமான இடையூறும் வராமல் இருக்க விநாயக வணக்கம் சொல்ல வேண்டும்.

      விநாயகரை நினைத்து நமஸ்காரம் செய்யவும். அம்மன் எழுந்தருளல் முடிந்த உடன் நவராத்திரிக்கு உரிய பூஜையைத் தொடங்க வேண்டும்.

      முதலில் பிள்ளையாருக்கு 16 போற்றிகளை சொல்லவும். ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி தொடங்கி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.

      9 நாட்களுக்குரிய போற்றி பாடல்களில் நான்காவது நாளான இன்றைய போற்றி பாடலை பார்ப்போம்..

      நான்காவது நாள் போற்றி

      ஓம் கருணை வடிவேபோற்றி

      ஓம் கற்பகத் தருவேபோற்றி

      ஓம் உள்ளத்திருள் ஒழிப்பாய்போற்றி

      ஓம் ஊழ்விணை தீர்ப்பவளேபோற்றி

      ஓம் கரும்பின் சுவையேபோற்றி

      ஓம் கார்முகில் மழையேபோற்றி

      ஓம் வீரத்திருமகளே போற்றி

      ஓம் வெற்றிக்கு வித்திடுவாய்போற்றி

      ஓம் பகைக்குப் பகையேபோற்றி

      ஓம் ஆவேசத் திருவேபோற்றி

      ஓம் தீமைக்குத் தீயேபோற்றி

      ஓம் நல்லன வளர்ப்பாய்போற்றி

      ஓம் நாரணன் தங்கையேபோற்றி

      ஓம் அற்புதக் கோலமேபோற்றி

      ஓம் ஆற்றலுள் அருளேபோற்றி

      ஓம் புகழின் காரணியேபோற்றி

      ஓம் காக்கும் கவசமேபோற்றி

      ஓம் ரோகிணி தேவியேபோற்றி

