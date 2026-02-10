என் மலர்
பாலஸ்தீனத்தின் மேற்கு கரையில் ஆக்கிரமிப்பை விரிவுபடுத்த இஸ்ரேல் அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. வலுக்கும் எதிர்ப்பு
- மேற்குக்கரையில் யூதக் குடிமக்கள் நிலம் வாங்குவதற்குப் இருந்த தடையை இஸ்ரேல் நீக்க உள்ளது.
- மதத் தலங்களை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தையும் இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் பெறுவர்.
பாலஸ்தீன நாட்டின் முக்கியப் பகுதியான மேற்கு கரை 1967 முதல் இஸ்ரேலின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இப்பகுதி தங்களுக்கே சொந்தம் என இஸ்ரேல் தனது சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பை நியாயப்படுத்தி வருகிறது.
அங்கு பூர்வீமாக உள்ள பாலஸ்தீனர்களை வெளியேற்றும் நோக்கில் இஸ்ரேல் மக்களின் திட்டமிட்ட குடியேற்றம் தொடர்ந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் பாலஸ்தீன நாட்டின் மேற்கு கரையில் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பை மேலும் விரிவுபடுத்த இஸ்ரேலிய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதன்படி, மேற்குக்கரையில் யூதக் குடிமக்கள் நிலம் வாங்குவதற்குப் இருந்த தடையை இஸ்ரேல் நீக்க உள்ளது.
இதுவரை யூதக் குடியேற்றவாசிகள் கட்டுமானங்களுக்கு உள்ளூர் நகராட்சி மற்றும் இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் ஆகிய இருவரிடமும் அனுமதி பெற வேண்டியிருந்தது. இனி இஸ்ரேலிய அதிகாரிகளிடம் மட்டும் அனுமதி பெற்றால் போதுமானது.
பாலஸ்தீனக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் இருக்கும் சில மதத் தலங்களை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தையும் இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் பெறுவர்.
இஸ்ரேலிய நிதி அமைச்சர் பெசலெல் ஸ்மோட்ரிச் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில், "இந்த நடவடிக்கை இஸ்ரேலிய மண்ணில் எங்களது வேர்களை ஆழமாக்கும் மற்றும் பாலஸ்தீன நாடு என்ற கருத்தாக்கத்தைப் சிதைக்கும். மேற்குக்கரை நாட்டின் இதயம் போன்றது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இது மேற்குக்கரையை இஸ்ரேலுடன் முழுமையாக இணைத்துக்கொள்ளும் முயற்சி என பாலஸ்தீன நிர்வாகம் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பல சர்வதேச அமைப்புகளும் இந்த திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெறிவித்துள்ளன.