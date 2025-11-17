Live
      ஒரு பெண்ணை அதிபராக தேர்ந்தெடுக்க அமெரிக்கா தயாராக இல்லை - மிட்செல் ஒபாமா ஆதங்கம்
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Nov 2025 1:54 PM IST
      • ஹிலாரி கிளிண்டனை தோற்கடித்து டிரம்ப் முதல் முறையாக அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
      • கமலா ஹாரிஸ் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தார்.

      கடந்த ஆண்டு நடந்த அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் குடியரசு கட்சி சார்பில் டிரம்பும், ஜனநாயக கட்சி சார்பில் துணை அதிபராக இருந்தவரும், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவருமான கமலா ஹாரிசும் போட்டியிட்டனர். இதில் வெற்றி பெற்று டிரம்ப் அதிபராக பதவியேற்றார்.

      இதற்கு முன்னதாக ஹிலாரி கிளிண்டனை தோற்கடித்து டிரம்ப் முதல் முறையாக அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவ்வகையில் அமெரிக்காவின் முதல் பெண் அதிபர் என்ற வரலாற்றை டிரம்ப் 2 முறையும் தொடுத்துள்ளார்.

      இந்நிலையில், ஒரு பெண்ணை அதிபராக தேர்ந்தெடுக்க அமெரிக்கா தயாராக இல்லை என்று முன்னாள் அதிபர் ஒபாமாவின் மாணவி மிட்செல் ஒபாமா தெரிவித்துள்ளார்.

      நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய மிட்செல் ஒபாமா, "நாம் கடந்த தேர்தலை பார்த்தோம். அமெரிக்கா மிகவும் பாலியல் ரீதியிலானது. ஒரு பெண்ணை அதிபராக தேர்ந்தெடுக்க தயாராக அமெரிக்கா இல்லை. ஒரு பெண்ணால் நாட்டை வழிநடத்தப்பட முடியாது என்று நினைக்கும் ஆண்கள் இங்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

