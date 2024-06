ரூ.90 ஆயிரத்தில் 25 சுவிட்சர்லாந்து நகரங்களுக்கு சுற்றுலா சென்ற இந்திய தம்பதி

வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்வது பலருக்கும் கனவாக உள்ளது. ஆனாலும் அதற்கான செலவு அதிகமாகும் என்பதால் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த பலரும் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். இந்நிலையில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு தம்பதி வெறும் ரூ.90 ஆயிரம் செலவில் 25 சுவிட்சர்லாந்து நகரங்களுக்கு சுற்றுலா சென்று வந்ததாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு உள்ளனர்.

இந்தியரான மெஹூல்ஷா தனது மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகளுடன் 11 நாட்களில் 25 சுவிட்ஸ் நகரங்களுக்கு சென்று வந்துள்ளார். அவர் தினமும் சுவிட்சர்லாந்தில் எந்தெந்த நகரங்களுக்கு சென்றனர் என்ற விபரங்களையும், 11 நாட்களும் சுற்றுலாவை எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக கழித்தனர் என்ற விபரங்களையும் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களுடன் சமூக வலைதளமான எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 4 பேர் கொண்ட குடும்பம் இவ்வளவு குறைந்த செலவில் சுவிட்சர்லாந்து நகரங்களை சுற்றி பார்த்ததாக கூறியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பேசு பொருளாகி உள்ளது. அவரது இந்த பதிவை சுமார் 36 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்வையிட்டுள்ளனர்.

No travel agency will take you to this route but here's how we travelled Switzerland with 25+ cities in 11 Days including 4 Boat Cruises for total price of Rs. 90k for family of 2 Adults and 2 Kids using Swiss Travel System



