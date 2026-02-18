Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      சீனாவில் டிரெண்டாகும் Hunter-style lover டேட்டிங் முறை!
      X
      சீனா

      சீனாவில் டிரெண்டாகும் Hunter-style lover டேட்டிங் முறை!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Feb 2026 4:12 PM IST
      • Hunter-style lover என்ற டேட்டிங் முறை சீனாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது!
      • Gen Z தலைமுறையினர் இவ்வாறு அழைக்கின்றனர்.

      சீனாவில் Hunter-style lover என்ற டேட்டிங் முறை தற்போது ட்ரெண்டாகி வருகிறது!

      அன்பை எளிய முறையில் உணர்வுபூர்வமான பரிசுகள் மற்றும் செயல்கள் மூலம் காட்டுவதை Gen Z தலைமுறையினர் இவ்வாறு அழைக்கின்றனர்.

      இந்த டேட்டிங் முறையில், காதலர்கள் கொடுக்கும் பரிசை அதன் பண மதிப்பை விட அதற்காக அவர்கள் முயற்சியின் அளவை வைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள்.

      சீனா டேட்டிங் காதல் China Dating love 
      Next Story
      ×
        X