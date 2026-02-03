என் மலர்tooltip icon
      மியான்மரில் 6 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்: கொல்கத்தாவிலும் உணரப்பட்டது
      மியான்மர்

      மியான்மரில் 6 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்: கொல்கத்தாவிலும் உணரப்பட்டது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Feb 2026 9:38 PM IST
      • மியான்மரில் இன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
      • இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6 ஆக பதிவானது.

      நேப்பிடாவ்:

      மியான்மர் நாட்டில் இன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அச்சமடைந்தனர்.

      தேசிய நில அதிர்வு மையத்தின் தகவல்படி மியான்மரில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6 ஆக பதிவானது.

      இந்த நிலநடுக்க அதிர்வு கொல்கத்தாவிலும் உணரப்பட்டது.

      நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.

      கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் மியான்மரில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கத்தால் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தது நினைவிருக்கலாம்.

      Myanmar Earthquake மியான்மர் நிலநடுக்கம் 
