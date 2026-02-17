என் மலர்
அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை நடத்த தலைமை அதிகாரியை நியமித்த கனடா
- பிரதமர் அலுவலகத்தின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி திங்களன்று அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான தலைமை அதிகாரியாக ஜானிஸ் சாரெட் நியமிக்கப்பட்டதாக அறிவித்தார்.
கனடா-அமெரிக்கா-மெக்சிகோ ஒப்பந்தத்தின் வரவிருக்கும் மறுஆய்வில் பிரதமருக்கும் கனடா-அமெரிக்க வர்த்தகத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சர் டொமினிக் லெப்லாங்கிற்கும் மூத்த ஆலோசகராக சாரெட் செயல்படுவார் என்று பிரதமர் அலுவலகத்தின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
கனடா தனது ஏற்றுமதியில் சுமார் 70% அமெரிக்காவிற்கு அனுப்புகிறது. அமெரிக்கா-மெக்சிகோ-கனடா ஒப்பந்தம் என்றும் அழைக்கப்படும் CUSMA, கனடாவின் ஏற்றுமதிகளில் பெரும்பகுதியை அமெரிக்க வரிகளிலிருந்து பாதுகாத்த ஒரு கண்ட வர்த்தக ஒப்பந்தமாகும். இது ஜூலை 1 காலக்கெடுவிற்குள் கூட்டு மதிப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளது.
"பொதுக் கொள்கை மற்றும் இராஜதந்திரத்தில் நான்கு தசாப்த கால அனுபவத்துடன், ஜானிஸ் சாரெட் அசாதாரண தலைமை, நிபுணத்துவம் மற்றும் கனடாவின் நலன்களை முன்னேற்றுவதற்கான ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்பைக் கொண்டு வருகிறார். பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் தலைமை அதிகாரியாக, அவர் கனேடிய நலன்களையும், கனடா மற்றும் அமெரிக்கா இரண்டிலும் உள்ள தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழில்களுக்கு பயனளிக்கும் வலுவான வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு உறவையும் மேம்படுத்துவார்," என்று கார்னி கூறினார்.
சாரெட் இரண்டு முறை பிரைவி கவுன்சிலின் எழுத்தராகவும், அமைச்சரவையின் செயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரைவி கவுன்சிலின் எழுத்தர் கனடாவில் சிவில் சர்வீஸின் தலைவராக உள்ளார்.