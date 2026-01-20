என் மலர்
ஆண்களுக்கு இலவச பேருந்து என்? மனைவிய, காதலிய கூட்டிட்டு ஓசில போக... ராஜேந்திர பாலாஜி விளக்கம்
- எடப்பாடி பழனிசாமி, அ.தி.மு.க.வின் முதல்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்.
- ஆண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என இ.பி.எஸ். அறிவித்தார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க. தலைமைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற எம்.ஜி.ஆர். பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, அ.தி.மு.க.வின் முதல்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்.
அதில், நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் ஆண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருக்கும், நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.
இந்நிலையில், ஆண்களுக்கும் இலவச பயண வாக்குறுதி ஏன்? என்பதற்கு முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி வித்தியாசமான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
சிவகாசியில் அதிமுக நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராஜேந்திர பாலாஜி, "மகளிருக்கு மட்டும் இலவச பயணத்தை அறிவித்து ஒன்றாக இருந்த குடும்பத்தை திமுக அரசு பிரித்துள்ளது. மனைவியோடு, காதலியோடு இலவசமாக பயணித்து சினிமாவிற்கு செல்லலாம், ஊர் சுற்றலாம் என்பதற்காகத்தான் ஆண்களுக்கும் இலவச பயணத்தை இபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார்" என்று வித்தியாசமான விளக்கம் ஒன்றை அளித்தார்.