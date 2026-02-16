என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்களை விட மாணிக்கம் தாகூர் பெரிய ஆளா? - செல்வப்பெருந்தகை
- மாணிக்கம் தாகூரின் பேச்சு திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
- கார்கேவை சந்திக்க மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பெங்களூரு புறப்பட்டார்.
மதுரையில் நேற்று நடைபெற்ற காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தில் பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், "எங்கள் பலம் இல்லாமல் நீங்கள் (திமுக) அரியணையில் ஏறி இருக்க முடியாது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். நீங்கள் செய்ததையும் நாங்கள் மறக்கவில்லை. தோழமையாக இருக்கும்போது நாங்கள் கேட்பது என்னவென்றால், நாங்கள் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறோம். நீங்களும் எங்களுக்கு அதே மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான். எங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கவில்லையென்றால் திருப்பி அடிப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.
மாணிக்கம் தாகூரின் பேச்சு திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கேவை சந்திக்க மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பெங்களூரு புறப்பட்டார்.
இதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை, "மதுரை காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்து எனக்குத் தெரியாது. இத்தனை காலம் பேசாமல் தேர்தல் நேரத்தில் சர்ச்சை கருத்தை பேசுவது ஏன்?"
கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் பேசக் கூடாது என காங்கிரஸ் தலைமை கூறியுள்ளது. அகில இந்தியத் தலைவர்களை விட மாணிக்கம் தாகூர் பெரிய ஆளா?
அறைக்குள் பேச வேண்டியதை பொது வெளியில் பேசினால் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? அவர் மீதான புகார் குறித்து ஆலோசிக்கவே பெங்களூரு செல்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்