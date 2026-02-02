Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      ஊழல் சக்தி அ.தி.மு.க. - எத்தனை எஞ்சின் இருந்தாலும் டாப் எஞ்சின் த.வெ.க. தான்: விஜய்
      X
      காஞ்சிபுரம்

      ஊழல் சக்தி அ.தி.மு.க. - எத்தனை எஞ்சின் இருந்தாலும் டாப் எஞ்சின் த.வெ.க. தான்: விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Feb 2026 12:56 PM IST
      • த.வெ.க. தொண்டர்களை எந்த விலை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது.
      • தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க. விசில் சின்னம் போகாத ஊரே இல்லை.

      தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் 3-ம் ஆண்டு தொடக்க விழா இன்று பனையூரில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அப்போது த.வெ.க. தலைவர் கூறியதாவது:

      * தீய சக்தி தி.மு.க., ஊழல் சக்தி அ.தி.மு.க.

      * எத்தனை எஞ்சின் இருந்தாலும் டாப் எஞ்சின் த.வெ.க. தான் என மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள்.

      * த.வெ.க. தொண்டர்களை எந்த விலை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது.

      * த.வெ.க. தொண்டர்கள் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய பலம்.

      * தொண்டர்களை மட்டும் நம்பி தான் தமிழக வெற்றிக்கழகமும், நானும் இருக்கிறேன்.

      * தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க. விசில் சின்னம் போகாத ஊரே இல்லை.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      TVK Vijay தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X