Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      21ஆம் தேதி மாநாடு: மதுரை சென்றடைந்தார் த.வெ.க. தலைவர் விஜய்
      X

      21ஆம் தேதி மாநாடு: மதுரை சென்றடைந்தார் த.வெ.க. தலைவர் விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 3:17 PM IST
      • நாளை மறுதினம் 2ஆவது மாநில மாநாடு நடைபெறுகிறது.
      • இன்று மாநாட்டு பணிகள் குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

      தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் 2ஆவது மாநில மாநாடு மதுரையில் நாளை மறுதினம் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. மதுரை- தூத்துக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலை பாரபத்தியில் மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

      இந்த நிலையில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் இன்று மதுரை சென்றுள்ளார். மதுரை சென்றுள்ள அவர் மாநாட்டு பணிகள் குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

      TVK Vijay தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X