Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      விஜயகாந்துக்கு TVK தலைவர் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
      X

      விஜயகாந்துக்கு TVK தலைவர் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Aug 2025 4:40 PM IST
      • தே.மு.தி.க. நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்தின் 73-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
      • அவருக்கு சினிமா துறையினரும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      மறைந்த தே.மு.தி.க. நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்தின் 73-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அவருக்கு சினிமா துறையினரும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

      இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:-

      நீங்கா நினைவில் வாழும் அண்ணன் புரட்சிக் கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வணக்கத்துடன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.

      என கூறினார்.

      Vijayakanth TVK vijay விஜயகாந்த் தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X