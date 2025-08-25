என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
விஜயகாந்துக்கு TVK தலைவர் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
- தே.மு.தி.க. நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்தின் 73-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
- அவருக்கு சினிமா துறையினரும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மறைந்த தே.மு.தி.க. நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்தின் 73-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அவருக்கு சினிமா துறையினரும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:-
நீங்கா நினைவில் வாழும் அண்ணன் புரட்சிக் கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வணக்கத்துடன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.
என கூறினார்.
Next Story