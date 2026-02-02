என் மலர்
பா.ஜ.க. தலைமையில் ஒரு அணியும் போட்டி போடுகிறது - அ.தி.மு.க.வை கிண்டலடித்த விஜய்
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் 3-ம் ஆண்டு தொடக்க விழா இன்று பனையூரில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அப்போது த.வெ.க. தலைவர் கூறியதாவது:
* தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் த.வெ.க. இருக்கிறது.
* திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை வீழ்த்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் மட்டுமே முடியும்.
* என்னுடைய அக்கா, அம்மா என அனைவரும் த.வெ.க.விற்கு ஓட்டு போடுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.
* தீய சக்தி தி.மு.க.வை வீழ்த்த தூய சக்தியாக தமிழக வெற்றிக்கழகத்தால் மட்டுமே முடியும்.
* 2026 சட்டசபை தேர்தலில் மக்களின் ஒரே ஆப்ஷன் த.வெ.க. மட்டும் தான்.
* தமிழகத்தில் த.வெ.க. தலைமையில் ஒரு அணியும், தி.மு.க. தலைமையில் ஒரு அணியும், பா.ஜ.க. தலைமையில் ஒரு அணியும் போட்டி.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பா.ஜ.க. தலைமையில் ஒரு அணி போட்டி என்று அ.தி.மு.கவை த.வெ.க. தலைவர் கிண்டலாக கூறினார்.
