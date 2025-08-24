Live
      Tamil News Live: அரசியலில் விஜய் தொட்டில் குழந்தை - ராஜேந்திர பாலாஜி
      24 Aug 2025 9:09 AM IST (Updated: 24 Aug 2025 10:00 AM IST)
      தமிழக அரசியல், பொது நிகழ்வுகள், தேசிய அரசியல், விளையாட்டு மற்றும் உலக நடப்புகள் குறித்த அனைத்து செய்திகளையும் ஒரே பதிவில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்...

      2025-08-24 03:39:31
      • 24 Aug 2025 9:22 AM IST

        காலை உணவுத் திட்டத்தில் இனி 20 லட்சத்து 59 ஆயிரம் மாணவர்கள் பசியாறுவார்கள்!- மு.க.ஸ்டாலின் 

      • 24 Aug 2025 9:19 AM IST

        மோடி ஏற்க மறுத்து விட்டார்

        பதவி பறிப்பு மசோதாவில் முதலில் பிரதமர் பதவி இடம்பெறவில்லை. பிரதமரும் ஒரு குடிமகன், அவருக்கு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் சிறப்பு பாதுகாப்பு இருக்கக்கூடாது என்று கூறி பிரதமர் மோடி ஏற்க மறுத்ததாலேயே பிரதமர் பதவி பின்னர் சேர்க்கப்பட்டது என மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.

      • 24 Aug 2025 9:17 AM IST

        ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'மதராஸி' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் இன்று நடைபெறுகிறது

      • 24 Aug 2025 9:16 AM IST

        கொல்கத்தா சட்டக்கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் போலீசார் குற்றப்பத்திரகை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

      • 24 Aug 2025 9:15 AM IST

        பிஜி பிரதமர் ரபுகா 3 நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார்.

      • 24 Aug 2025 9:14 AM IST

        விரைவில் வந்தே பாரத் சரக்கு ரெயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கிறது.

      • 24 Aug 2025 9:13 AM IST

        நைஜீரியாவில் ராணுவம் நடத்திய வான் தாக்குதலில் 35 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர்.

      • 24 Aug 2025 9:12 AM IST

        ரணில் கைதுக்கு சசி தரூர் கண்டனம்

        இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அற்பமான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் கைதாகி இருப்பது கவலை அளிக்கிறது. தற்போதைய இலங்கை அரசு பழிவாங்கும் அரசியலைக் கைவிட்டு, அவரைக் கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

