ஸ்டாலின் அங்கிள்... விஜய் விசிலடிச்சான் குஞ்சுகளாகி விட்டாரா? - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கண்டனம்
- முதலமைச்சரை 'ஸ்டாலின் அங்கிள்' என்று விஜய் கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
- 50 ஆண்டு பொதுவாழ்வுக்கு சொந்தக்காரரான முதல்வரை விஜய் விமர்சித்ததை ஏற்க முடியாது.
மதுரையில் நடந்த தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாட்டில், கட்சியின் தலைவர் விஜய், தி.மு.க. குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்து இருந்தார். குறிப்பாக முதலமைச்சரை 'ஸ்டாலின் அங்கிள்' என்று விஜய் கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறித்து விமர்சித்த த.வெ.க. தலைவர் விஜய்க்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் கூறுகையில்,
* கலைஞர், மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதியுடன் விஜய் குடும்பம் நல்ல உறவுமுறையில் இருந்தவர்கள்தான்.
* 50 ஆண்டு பொதுவாழ்வுக்கு சொந்தக்காரரான முதல்வரை விஜய் விமர்சித்ததை ஏற்க முடியாது.
* த.வெ.க. தொண்டர்கள் மெச்சூரிட்டி ஆன நிலையில், விஜய் விசிலடிச்சான் குஞ்சுகளாகி விட்டாரா?
* கட்சி ஆரம்பித்த காரணத்திற்காகவே வசைபாடுவது ஏற்கத்தக்கதா என விஜய் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.