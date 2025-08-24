Live
      சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி டிரெய்லர் வெளியானது
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Aug 2025 7:31 PM IST (Updated: 24 Aug 2025 7:32 PM IST)
      பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது.

      இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைந்து ருக்மிணி வசந்த், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார். இப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 5-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது.

      இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை சென்னையில் நடைப்பெற்று வருகிறது. ரசிகர்கள் அனைவரும் சிவகார்த்திகேயனின் பேச்சிற்காக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், மதராஸி படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.

