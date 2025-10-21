என் மலர்tooltip icon
      காலையில் ஏற்றம்.. மாலையில் குறைந்த தங்கம் விலை
      சென்னை

      காலையில் ஏற்றம்.. மாலையில் குறைந்த தங்கம் விலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Oct 2025 4:36 PM IST
      • சென்னையில் இன்று காலை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,080 உயர்ந்தது.
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.260 உயர்ந்து ரூ.12,180-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      தங்கம் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் ஏறி வந்தது. கடந்த 8-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.90 ஆயிரத்தை தாண்டிய நிலையில், அதன் பின்னரும் கிடுகிடுவென உயர்ந்து கொண்டே போனது. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய உச்சத்திலேயே பயணித்து வருகிறது.

      தீபாவளியை பண்டிகையான நேற்று தங்கம் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விலை அதிரடியாக குறைந்தது. கிராமுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,920-க்கும் சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.95,360-க்கும் விற்பனையானது.

      அந்த வகையில் சென்னையில் இன்று காலை 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,080 உயர்ந்து ரூ.97 ஆயிரத்து 440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.260 உயர்ந்து ரூ.12,180-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று காலை சவரணுக்கு ரூ.2080 உயர்ந்த நிலையில் தற்போது ரூ. 1440 குறைந்து ரூ.96 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.180 குறைந்த நிலையில் ரூ.12000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      அதேபோல வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.6 குறைந்து ரூ.182-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 1 கிலோ பார் வெள்ளி 1 லட்சத்துக்கு 88 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

