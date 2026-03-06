Live
      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 March 2026 10:00 AM IST (Updated: 6 March 2026 10:26 AM IST)
      • தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கம் விலை கடந்த 2-ந்தேதி முதல் விலை சரிந்து வருகிறது. 2-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 280-க்கும், 3-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 720-க்கும், 4-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 600-க்கும், நேற்று ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் தங்கம், வெள்ளி விலை இன்றும் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,280 குறைந்து ரூ.1,19,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      5-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,960

      4-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,21,600

      3-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,23,720

      2-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,25,280

      1-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      5-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      4-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      3-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.315

      2-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.315

      1-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.325

