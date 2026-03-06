என் மலர்
GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?
- தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.
- தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த 2-ந்தேதி முதல் விலை சரிந்து வருகிறது. 2-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 280-க்கும், 3-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 720-க்கும், 4-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 600-க்கும், நேற்று ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் தங்கம், வெள்ளி விலை இன்றும் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,280 குறைந்து ரூ.1,19,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
5-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,960
4-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,21,600
3-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,23,720
2-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,25,280
1-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
5-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295
4-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295
3-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.315
2-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.315
1-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.325