Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை - இல்லத்தரசிகள் மகிழ்ச்சி
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை - இல்லத்தரசிகள் மகிழ்ச்சி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 9:57 AM IST (Updated: 5 March 2026 9:58 AM IST)
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.15,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
      • பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கம் விலை கடந்த 2-ந்தேதி முதல் விலை சரிந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில் தொடர்ந்து 3-வது நாளாக நேற்றும் இறக்கம் இருந்தது. அதன்படி நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 465-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி கிராமுக்கு ரூ.265-ம், சவரனுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 120-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,20,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.15,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.295-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      4-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,21,600

      3-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,23,720

      2-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,25,280

      1-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,200

      28-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,24,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      4-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      3-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.315

      2-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.315

      1-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.325

      28-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X